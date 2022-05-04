В России запустили льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Правительство РФ запустило программу льготной ипотеки со ставкой в 5% годовых для IT-специалистов.

Глава правительства Михаил Мишустин объявил об этом 4 мая на оперативном совещании с вице-премьерами. По его словам, ипотека для покупки квартиры по ставке до 5% годовых будет доступна для сотрудников аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.

По ожиданиям кабмина, до конца 2024 года в России выдадут около 50 тысяч подобных кредитов, общая сумма которых достигнет порядка 240 миллиардов рублей.

Лимит по льготной ипотеке для российских разработчиков составит 18 миллионов рублей в крупных городах с населением более миллиона человек и 9 миллионов рублей — в остальных регионах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льготную ипотеку для IT-специалистов дадут только на новостройки.