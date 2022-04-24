Льготную ипотеку для ИТ-специалистов дадут только на новостройки

Льготная ипотека для ИТ-специалистов будет действовать только на первичном рынке жилья. Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

ДОМ.РФ будет оператором этой программы. По словам Ниденса, он очень надеетя, что программа заработает в мае.

Ранее о разработке программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. Программа будет мотивировать молодых специалистов остаться в России.

Минцифры предлагает ставку для такой ипотеки не более 5%. Ее смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей до вычета НДФЛ в месяц для регионов и от 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ для городов-миллионников.

Максимальный размер кредита для регионов может составить 9 млн рублей, а для городов-миллионников — 18 млн рублей.

При этом компания ИТ-специалиста должна работать в области информационных технологий, получить госаккредитацию и соответствовать некоторым другим условиям.

Около 1,5 млрд рублей выделят для субсидирования льготной ипотеки. Предполагается, что ее смогут взять около 10 тыс. человек.