Стало известно, сколько ИТ-специалистов из Петербурга готовы к релокации

Более 19 тыс. ИT-специалистов из Петербурга (41%) готовы к релокации в другой город или страну. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

При этом специалисты в этой сфере из Петербурга активнее всех в марте ищут новую работу. Объем обновленных открытых резюме ИT-специалистов вырос на 18%. Сейчас открыто более 46 тыс. резюме ИT-специалистов из Петербурга.

В основном это программисты разработчики, руководители проектов в ИТ, UX/UI дизайнеры и художники. Также в первой десятке также аналитики, тестировщики, менеджеры ИТ-продуктов, системные администраторы, специалисты по информационной безопасности, системные инженеры и технические директора, гейм-дизайнеры.

В hh.ru отмечают, что такая ситуация характерна для всей России в целом.

По итогам марта выяснилось, что больше всего российских ИT-специалистов влекут США, Грузия, в списке привлекательных для релокации находятся страны ЕС, а вот стран Азии там не наблюдается.