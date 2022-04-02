Правительство РФ направит 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли

Российское правительство направит в 2022 году 21,5 миллиарда рублей на меры поддержки IT-отрасли.

Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина 2 апреля.

Средства направят из резервного фонда РФ. Часть из них пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний из IT-сферы — она не должна превышать 3%. Это позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации.

Кроме того, кабмин выделит 14 миллиардов рублей на увеличение максимальных размеров грантов, предоставляемых на реализацию проектов.

Также государство снизит для сотрудников IT-компаний ставку по ипотеке, взятой в 2020-2022 годах, до 5%. На эти цели выделят 1,5 миллиарда рублей, мерой поддержки смогут воспользоваться 10 тысяч граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство утвердило правила отсрочки от службы для IT-специалистов.