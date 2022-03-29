Правительство утвердило правила отсрочки от службы для IT-специалистов

Правительство утвердило правила отсрочки от службы в армии для IT-специалистов.

Это касается молодых людях до 27 лет с высшим образованием, которые работают в IT-компаниях не менее года.

Правила также относятся к специалистам со стажем менее одного года, если они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов и проверках в их отношении — просто «утка». По словам представителя Кремля, абсолютно никаких проектов на эту тему «не и не может быть».

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан в запасе. Соответствующий текст указа был опубликован 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Прошлый указ о военных сборах российский лидер подписал в апреле 2021 года.