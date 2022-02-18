Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан в запасе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы в 2022 году.

Соответствующий текст указа был опубликован вечером 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в сообщении.

Прошлый указ о военных сборах российский лидер подписал в апреле 2021 года. Отметим также, что подобные сборы находящихся в запасе граждан России проводятся ежегодно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», считает повышение уровня жизни россиян вполне реальной перспективой. Для этого необходим прирост нескольких показателей. По его словам, если прожиточный минимум, а вместе с ним и минимальная оплата труда прибавят в размере, уровень доходов населения РФ поднимется.