Поручение Владимира Путина позволит жителям РФ повысить доходы

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», считает повышение уровня жизни россиян вполне реальной перспективой. Для этого необходим прирост нескольких показателей.

Мнение представителя партии цитируют «Известия». По его словам, если прожиточный минимум, а вместе с ним и минимальная оплата труда прибавят в размере, уровень доходов населения РФ поднимется.

Помимо данных мер, которые уже начали предприниматься, необходимо усилить социальную политику. А именно проиндексировать пособия и выплаты малообеспеченным гражданам. Тогда можно будет говорить об ощутимом приросте.

Такой комментарий дал вице-президент «Опоры России» после слов главы государства о важности увеличения доходов населения страны.

Во время совещания по вопросам экономики Владимир Путин поставил задачу перед правительством улучшить материальное положение граждан. Доходы россиян должны подняться как минимум на 2,5 процента. Он назвал борьбу с бедностью одной из приоритетных задач власти.

Путин отметил, что рост показателя доходов необходимо произвести как за счет мер поддержки населения, так и роста экономики страны. Глава государства потребовал, чтобы правительство и регулятор приложили все усилия для снижения темпов инфляции.

Ощутимый прирост ключевых показателей был отмечен уже в начале 2022 года. На январь размер минимальной оплаты труда прирос на 8,6 процента, а не на два с половиной, как это было обычно. Новая величина выплаты теперь равняется 13 890 рублей, при том что предыдущий показатель составлял 12 700 рублей.

Отмечается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения равняется 13 тысячам 793 рублям. На ребенка в месяц нужно не менее 12 тысяч 274 рублей, а минимум пенсионера составляет 10 тысяч 882 рубля.

Согласно статистике Росстата на февраль реальные зарплаты жителей страны в прошлом году поднялись. Уровень прироста составил 3,1%, а это самое крупное повышение за последние годы. Если брать в расчет прошлогодний ноябрь, то этот показатель прибавил 3,4%.