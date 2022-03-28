В Россию могут вернуться до 50% уехавших IT-специалистов

В Россию могут вернуться до 50% уехавших IT-специалистов
Продажи товаров приостановлены на территории России и Украины. Фото: unsplash

Президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров считает, что от трети до половины IT-специалистов, уехавших из РФ, могут вернуться в страну течение от восьми до десяти месяцев.

Как заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, большинство уехавших продолжают работать на свои компании удаленно, сообщает «Известия».

«Скорее всего, через какое-то время они вернутся. Например, у нас уехало несколько сотрудников, а уволился всего один. Остальные продолжают работать над теми же задачами», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов и проверках в их отношении — просто «утка». По словам представителя Кремля, абсолютно никаких проектов на эту тему «не и не может быть».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России сможет применить ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

IT IT-специалисты эксперты


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме анонсировали внеочередную индексацию пенсий
Спасатели потушили бревенчатый дом в Приморском районе
В Россию могут вернуться до 50% уехавших IT-специалистов
Ночью на улице Красных Партизан сгорела баня
Эксперт рассказал, когда решится проблема с бумагой
Первых пациентов после капремонта примет Детская поликлиника № 44 на ...
Врач рассказала как распознать «весеннее обострение», и какие ...
Петергоф остался без утренней уборки снега