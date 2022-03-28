В Россию могут вернуться до 50% уехавших IT-специалистов

Президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров считает, что от трети до половины IT-специалистов, уехавших из РФ, могут вернуться в страну течение от восьми до десяти месяцев.

Как заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, большинство уехавших продолжают работать на свои компании удаленно, сообщает «Известия».

«Скорее всего, через какое-то время они вернутся. Например, у нас уехало несколько сотрудников, а уволился всего один. Остальные продолжают работать над теми же задачами», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов и проверках в их отношении — просто «утка». По словам представителя Кремля, абсолютно никаких проектов на эту тему «не и не может быть».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России сможет применить ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.