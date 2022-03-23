Песков объяснил, при каком условии Россия применит ядерное оружие

Песков: Россия может использовать ядерное оружие, если будет угроза существованию страны. Фото: Кремль

Песков: Россия может использовать ядерное оружие, если будет угроза существованию страны. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России сможет применить ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

Представитель Кремля заявил на телеканале CNN, что в России есть концепция национальной безопасности, которая размещена в открытом доступе. Согласно этому документу, Россия может использовать ядерное оружие, если будет угроза существованию страны. Других причин,

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, а также ход переговоров с Киевом. Лидеры стран подняли на обсуждение вопросы, связанные со специальной операцией на Украине и переговорами с Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.