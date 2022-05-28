Фестиваль мороженого проходит в центре Петербурга

В центре Петербурга в субботу проходит Фестиваль мороженого. Мероприятие будет работать до 21:00.

Попробовать несколько десятков необычных видов мороженого можно на площади Островского у Александринского театра. Однако, по словам корреспондента Gazeta.SPb, для этого придется постоять в огромных очередях.

На фестивале в этом году устроили новую традицию — «Почта вкусов». Петербуржцам предлагают отправить письмо производителям с пожеланием по созданию нового вкуса мороженого, а самые интересные варианты попробуют представить на следующем фестивале.

Кроме того, на фестивале сегодня испекли блинный пирог весом полтонны. Повара из «Теремка» подготовили этот десерт из трех тысяч блинов, 75 килограммов карамели и 65 килограммов бананов.

Гостям фестиваля предлагают десерты самых необычных цветов, с разными посыпками, в рожках, стаканчиках и вафлях. Всего более 150 видов мороженого.

Для детей работает интерактивная зона с веселыми аниматорами, конкурсы, мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Кроме того, на площади Островского весь день будут крутить советские и российские мультфильмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отмечают День эрмитажного кота.