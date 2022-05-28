Фестиваль мороженого проходит в центре Петербурга

Фестиваль мороженого проходит в центре Петербурга
Фестиваль мороженого в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В центре Петербурга в субботу проходит Фестиваль мороженого. Мероприятие будет работать до 21:00.

Попробовать несколько десятков необычных видов мороженого можно на площади Островского у Александринского театра. Однако, по словам корреспондента Gazeta.SPb, для этого придется постоять в огромных очередях.

Фестиваль мороженого в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

На фестивале в этом году устроили новую традицию — «Почта вкусов». Петербуржцам предлагают отправить письмо производителям с пожеланием по созданию нового вкуса мороженого, а самые интересные варианты попробуют представить на следующем фестивале.

Фестиваль мороженого в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Кроме того, на фестивале сегодня испекли блинный пирог весом полтонны. Повара из «Теремка» подготовили этот десерт из трех тысяч блинов, 75 килограммов карамели и 65 килограммов бананов.

Фестиваль мороженого в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Гостям фестиваля предлагают десерты самых необычных цветов, с разными посыпками, в рожках, стаканчиках и вафлях. Всего более 150 видов мороженого.

Фестиваль мороженого в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Для детей работает интерактивная зона с веселыми аниматорами, конкурсы, мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Кроме того, на площади Островского весь день будут крутить советские и российские мультфильмы.

Фестиваль мороженого в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отмечают День эрмитажного кота.

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