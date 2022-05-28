В Петербурге отмечают День эрмитажного кота

Петербуржцам напомнили, что вслед за Днем города отмечается еще одна важная дата — День эрмитажного кота.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский рассказал в своем Телеграм-канале, что одним из главных брендов Северной столицы являются как раз петербургские коты.

Четверолапые из Эрмитажа всегда задают тон всем своим сородичам. Кроме того, они напоминают и самим петербуржцам о любви, преданности и нежности, с которыми надо служить культуре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургской Капелле прошел фестиваль коллективов Вологодской области и открылась ярмарка с местными продуктами. Для петербуржцев привезли пять тонн вологодских продуктов, в том числе масло, различные сладости, крупы и многое другое.