На ярмарку в петербургскую Капеллу привезли 5 тонн вологодских продуктов

Ярмарка с продуктами из Вологодской области открылась в петербургской Капелле. Фото: Капелла Санкт-Петербурга

Ярмарка с продуктами из Вологодской области открылась в петербургской Капелле. Фото: Капелла Санкт-Петербурга

В петербургской Капелле прошел фестиваль коллективов Вологодской области и открылась ярмарка с местными продуктами.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, на фестивале выступил народный ансамбль «Устюжаночка» из села Нюксеница и Хор ветеранов войны и труда имени Чибисова из Череповца.

В Капелле также открылась ярмарка с продуктами и товарами из Вологодской области. Для петербуржцев привезли пять тонн различного продовольствия, в том числе масло, сладости и крупы.

«В период, когда все зарубежные компании от нас отвернулись, Вологодская область вновь и вновь протягивает руку помощи Санкт-Петербургу, поставляя сюда Вологодскую продукцию», — отметил глава совета РОО «Вологодское землячество» Петербурге Александр Некипелов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль мороженого пройдет в субботу в центре Петербурга.