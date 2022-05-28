На ярмарку в петербургскую Капеллу привезли 5 тонн вологодских продуктов

На ярмарку в петербургскую Капеллу привезли 5 тонн вологодских продуктов
Ярмарка с продуктами из Вологодской области открылась в петербургской Капелле. Фото: Капелла Санкт-Петербурга

В петербургской Капелле прошел фестиваль коллективов Вологодской области и открылась ярмарка с местными продуктами.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, на фестивале выступил народный ансамбль «Устюжаночка» из села Нюксеница и Хор ветеранов войны и труда имени Чибисова из Череповца.

В Капелле также открылась ярмарка с продуктами и товарами из Вологодской области. Для петербуржцев привезли пять тонн различного продовольствия, в том числе масло, сладости и крупы.

«В период, когда все зарубежные компании от нас отвернулись, Вологодская область вновь и вновь протягивает руку помощи Санкт-Петербургу, поставляя сюда Вологодскую продукцию», — отметил глава совета РОО «Вологодское землячество» Петербурге Александр Некипелов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль мороженого пройдет в субботу в центре Петербурга.

вологодская область новости СПб петербургская капелла фестиваль ярмарка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Гастроэнтеролог Исайкина: для здоровья кишечника нужно есть тыкву и смородину
В России запретили регистрацию фейковых региональных брендов
Сергей Перминов поздравил Дрозденко с 10-летием на посту губернатора Ленобласти
На Иркутской улице высадили ели в рамках экологической акции
В Петербурге отмечают День эрмитажного кота
На ярмарку в петербургскую Капеллу привезли 5 тонн вологодских продуктов
Россияне с 30 мая смогут получать туристические визы по прибытии в Индонезию
Охранника задержали за интимную переписку с воспитанницами соцучреждения в ...