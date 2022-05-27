Фестиваль мороженого пройдет в субботу в центре Петербурга

Фестиваль мороженого пройдет в субботу в центре Петербурга
Фестиваль мороженого пройдет 28 мая с 11:00 до 21:00. Фото: Pixabay

Петербуржцам в субботу, 28 мая, выпадет шанс попробовать несколько десятков необычных видов мороженого.

Фестиваль мороженого начнется 11 часов на площади Островского у Александринского театра. Мероприятие приурочено к Дню основания Петербурга, который отмечается 27 мая.

Ежегодно на празднике съедается около 30 тонн мороженого. А в этом году петербуржцам предложат десерты самых необычных цветов, с разными посыпками, в рожках, стаканчиках и вафлях. Можно выбрать мороженое с добавками в виде фруктов или шоколада, а взрослые смогут взять даже мороженое с алкоголем.

Весь день на Островской площади будут показывать советские и российские мультфильмы. Для детей подготовили творческие развлечения, в том числе шоу мыльных пузырей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге стартовал конкурс на лучшее поздравление ко Дню города.

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