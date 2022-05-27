В Петербурге стартовал конкурс на лучшее поздравление ко Дню города

В Петербурге стартовал конкурс на лучшее поздравление ко Дню города
В Петербурге объявили конкурс поздравлений к 319-летию города. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербуржцам предложили поздравить город с 319-летием. Автору самого красочного поздравления достанется ценный приз.

В Петербурге запустили конкурс на самое лучшее поздравление ко Дню города, который отмечается 27 мая. Свою любовь и благодарность городу на Неве петербуржцы могут выразить онлайн под хештегом #сднемрожденияПетербург. Пост-поздравление с такой пометкой нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте».

Самому креативному петербуржцу подарят семейные выходные в одном из домов отдыха Северной столицы. Победителя выберут 30 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в субботу в Петербурге будут проходить мероприятия в честь Дня города. Жителям города рассказали, куда можно сходить с ребенком.

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