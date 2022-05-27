Концерт и тонны мороженого: куда сходить с детьми в Петербурге 28 мая

Петербуржцы с детьми могут посетить Фестиваль мороженого. Фото: pixabay

Петербуржцы с детьми могут посетить Фестиваль мороженого. Фото: pixabay

В субботу в Петербурге будут проходить мероприятия в честь Дня города. Жителям города рассказали, куда можно сходить с ребенком.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в 10 утра в Петропавловской крепости начнется большой фестиваль «Серебряное ожерелье». Мероприятие приурочено к Году культурного наследия. Соберутся представители народных промыслов и творческие коллективы со всего Северо-Запада. Петербуржцев ждет концертная программа и интерактивы.

Петербуржцы с детьми также могут посетить крупный Фестиваль мороженого на площади Островского. В комитете по культуре рассказали, что за день среди горожан разлетятся 30 тонн мороженого.

Всего в честь Дня города в Северной столице пройдет около 150 праздничных мероприятий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что факелы Ростральных колонн зажгут в День города в Петербурге.