В воскресенье из Пулково в запланированное путешествие не вылетит только один самолет

В воскресенье из Пулково в запланированное путешествие не вылетит только один самолет
В воскресенье из Пулково в запланированное путешествие не вылетит только один самолет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 29 мая, почти все рейсы из петербургского аэропорта Пулково будет осуществлены по плану, однако одному все же не суждено отправиться в путешествие. Также есть еще три самолета, которые отправятся позже, чем рассчитывали.

В воскресенье, воздушное судно не сможет отправиться в Тегеран. Самолет компании Mahan Airlines 29 мая не полетит по своему маршруту в 22:30, как планировалось ранее.

Задерживается самолет от Уральских Авиалиний в Сочи на 11:45. Теперь его новое время отправления — 12:30. Почти на час перенесли рейс в Анталью на 13:05. Теперь он отправится в 13:50. И третий самолет, который полетит позже запланированного,- это рейс в Якутск на 14:20, задерживающийся теперь более чем на час. Его новое время отправления — 15:30.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло «Пулково», вылетят по своем привычному расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 мая в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживался один авиарейс. Позже назначенного времени вылетел рейс на турецкий курорт.

авиарейсы пулково самолет


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ЕК призывает ЕС отсрочить запрет на поставку российской нефти по ...
В Совфеде предложили оплату поставок зерна и удобрений рублями
Второй день празднования Дня города завершился в Петербурге музыкальными ...
В «Диво острове» опровергли падение ребенка с горки
Роспотребнадзор рассказал, как распознать оспу обезьян
В России за неверный прогноз погоды могут начать привлекать к ответственности
В воскресенье из Пулково в запланированное путешествие не вылетит только ...
В Петербурге обещают потепление, но не сегодня