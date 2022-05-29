В воскресенье из Пулково в запланированное путешествие не вылетит только один самолет

В воскресенье из Пулково в запланированное путешествие не вылетит только один самолет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В воскресенье из Пулково в запланированное путешествие не вылетит только один самолет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 29 мая, почти все рейсы из петербургского аэропорта Пулково будет осуществлены по плану, однако одному все же не суждено отправиться в путешествие. Также есть еще три самолета, которые отправятся позже, чем рассчитывали.

В воскресенье, воздушное судно не сможет отправиться в Тегеран. Самолет компании Mahan Airlines 29 мая не полетит по своему маршруту в 22:30, как планировалось ранее.

Задерживается самолет от Уральских Авиалиний в Сочи на 11:45. Теперь его новое время отправления — 12:30. Почти на час перенесли рейс в Анталью на 13:05. Теперь он отправится в 13:50. И третий самолет, который полетит позже запланированного,- это рейс в Якутск на 14:20, задерживающийся теперь более чем на час. Его новое время отправления — 15:30.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло «Пулково», вылетят по своем привычному расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 мая в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживался один авиарейс. Позже назначенного времени вылетел рейс на турецкий курорт.