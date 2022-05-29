В Ленобласти спустя месяц обнаружили тело механика, израненного винтами

В Ленобласти спустя месяц обнаружили тело механика, израненного винтами
В Ленобласти спустя месяц обнаружили тело механика, израненного винтами. Фото: Pixabay

Тело механика плавучего крана удалось найти только спустя месяц после его пропажи в Ленинградской области.

На обнаруженном теле специалисты обнаружили страшные раны, которые, предположительно могли остаться от винтов. Об этом сообщает 47news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина, который стоял на вахте плавучего крана рыболовецкой компании в городе Приморск Выборгского района Ленобласти, исчез 25 апреля. Его искали месяц, и вот 28 мая его тело с рваными ранами и разбитой головой нашли в камышах у парусной школы.

По предварительным данным судмедэкспертизы, раны на теле получены от винта судна. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приозерском районе Ленинградской области спасатели обнаружили тело неизвестного гражданина.

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