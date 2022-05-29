В ручье Приозерского района Ленобласти нашли тело неизвестного

Вчера, 28 мая, в Приозерском районе Ленинградской области спасатели обнаружили тело неизвестного гражданина.

В субботу вечером спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск получили сообщение об обнаруженном теле. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Выяснилось, что в ручье деревни Снегиревка Приозерского района очевидцы нашли тело неизвестного человека. По прибытию на указанное место спасатели транспортировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

Установить личность погибшего пока не удалось. Все детали и подробности произошедшего выяснятся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Бокситогорском районе Ленинградской области в лесном массиве деревни Самойлово 28 мая. Прогулка компании друзей закончилась для одного из них летальным исходом.