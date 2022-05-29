В Бокситогорском районе семиклассника убило током, когда он схватил оголённый провод

В Бокситогорском районе семиклассника убило током, когда он схватил оголённый провод. Фото: Pixabay

В Бокситогорском районе семиклассника убило током, когда он схватил оголённый провод. Фото: Pixabay

Школьник получил удар током на электровышке и скончался на месте.

Все произошло в Бокситогорском районе Ленинградской области в лесном массиве деревни Самойлово 28 мая. Прогулка компании друзей закончилась для одного из них летальным исходом. Об этом сообщает «Мойка.78».

Выяснилось, что во время прогулки с друзьями в лесу четырнадцатилетний подросток решил забраться на опору линии электропередач, затем схватился за провод. В результате мальчик получил сильный удар, от которого в последствии сразу же скончался. Труп погибшего обнаружили на вышке.

Известно, что школьник проживал в неполной семье, до этого не попадающей в поле зрение полиции.