В Бокситогорском районе семиклассника убило током, когда он схватил оголённый провод

Школьник получил удар током на электровышке и скончался на месте.
Все произошло в Бокситогорском районе Ленинградской области в лесном массиве деревни Самойлово 28 мая. Прогулка компании друзей закончилась для одного из них летальным исходом. Об этом сообщает «Мойка.78».
Выяснилось, что во время прогулки с друзьями в лесу четырнадцатилетний подросток решил забраться на опору линии электропередач, затем схватился за провод. В результате мальчик получил сильный удар, от которого в последствии сразу же скончался. Труп погибшего обнаружили на вышке.
Известно, что школьник проживал в неполной семье, до этого не попадающей в поле зрение полиции.
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