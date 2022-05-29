В «Диво острове» опровергли падение ребенка с горки

Выяснилось, что семилетний мальчик 24 мая упал в «Диво острове» вовсе не с горки, а с крыши кассового павильона, куда он сам добровольно залез.

Из «Диво острова» пришло опровержение информации, что ребенок упал с горки 2,5 метров, после чего получил травмы головы и легких. Поясняется, что подобные сведения не соответствуют действительности и фактически события на месте инцидента развивались вовсе по другому. До этого версию с падением несовершеннолетнего с горки предоставляли многие СМИ.

Во вторник семилетний мальчик пришел в «Диво остров» с мамой, там он самостоятельно залез на крышу кассового павильона, откуда в последствии упал и получил те самые множественные травмы.

После произошедшего семилетний ребенок был госпитализирован в больницу, где получил необходимую срочную медицинскую помощь.