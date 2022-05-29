Врач Мясников назвал спад пандемии коронавируса «концом начала»

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По мнению специалиста, это «конец начала». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. По мнению эксперта, вирус начинает мутировать в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания.

Мясников подчеркнул, что новые подвиды омикрона в полтора раза заразнее первоначального, они могут поразить и уже им переболевших. При этом вакцинация также имеет ограниченный эффект.

«Хорошие новости — новые подвиды омикрона вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно», — заметил специалист.

При этом Мясников все равно напомнил о важности вакцинации среди групп риска. Отмечается, что по эффективности вакцина от коронавируса сегодня сходна с эффективностью вакцины от гриппа и должна стать сезонной.

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