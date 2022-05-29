Билл Гейтс предостерег мир, что скоро снова вернется пандемия

Людей в мире ждет новая пандемия, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Уже в ближайшие 20 лет человечество может атаковать очередной недуг.

В интервью испанскому изданию El Diario Билл Гейтс заявил, что вероятность появления через 20 лет еще одной пандемии равняется примерно 50%. В связи с этим эксперт предлагает создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях», которая бы работала аналогично системе вызова пожарных.

При всем этом Гейтс считает, что не стоит сейчас сильно боятся оспы обезьян. Он подчеркнул то, что это связано с оспой, немного пугает, но при этом это вряд ли будет следующая пандемия. Специалист также посоветовал не забывать про бдительность.

Ранее gazeta.spb, писала, что рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии оспы обезьян. Так, стоит насторожиться, если у вас слабость и головные боли, лихорадка, увеличение лимфоузлов, высыпания на коже и мышечные боли.