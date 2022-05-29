Роспотребнадзор рассказал, как распознать оспу обезьян

Даже несмотря на то, что на территории Российской Федерации пока не выявлено случаев заражения вирусом оспы обезьян, в Роспотребнадзоре все равно рекомендуют обращать внимание на некоторые знаки в поведении организма и избегать контакта с потенциальными переносчиками, если вдруг такие могут быть.

В ведомстве рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии этого редкого заболевания. Так, стоит насторожиться, если у вас слабость и головные боли, лихорадка, увеличение лимфоузлов, высыпания на коже и мышечные боли.

Как заметили в Роспотребнадзоре, заболевание может передаваться от животного к человеку (преимущественно от приматов и грызунов), а также от человека к человеку. Эндемичный район вируса — Африка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 7 мая зафиксировали 131 подтвержденный случай оспы обезьян. Кроме того, под вопросом заболевание стоит у 106 человек. Всего оспа обезьян добралась до 19 стран мира