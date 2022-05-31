4-й фестиваль воздушных змеев «Фортолёт» украсит небо Кронштадта в первые летние выходные на форту «Константин»

4 и 5 июня запуск в небо разрешен с 12-00 до 18-00 часов. В программе: яркие и красочные, фестивальные змеи и шоу-конструкции, воздушные лифты, разноцветные турбины, экстравагантная русалка, симпатичный геккон, шикарные драконы, обаятельный рыжий кот, единственный в мире воздушный Чебурашка и многие другие. В зоне больших воздушных змеев взлетят в небо гиганты от 7-ми до 30-ти метров. Некоторые из них в длину с 10-ти этажный дом.

Стать полноправным участником фестиваля может любой желающий, приходите со своим воздушным змеем и украсьте кронштадтское небо! Летающего красавца можно купить прямо на входе на фестиваль и с этим пропуском пройти на «Фортолёт» всей семьей бесплатно.

В программе фестиваля:

— показательные запуски воздушных змеев;

— мастер-классы по изготовлению и запуску воздушных змеев;

— зона настольных игр для детей и взрослых;

— веревочный городок, скалодром;

— сувенирная ярмарка;

— фудкорты и барбекю;

— развлечения и конкурсы;

— экскурсии в музей маяков и военно-историческую экспозицию «Пушкарь» и многое другое

Время работы фестиваля с 12:00 до 18:00.

Для зрителей и гостей в дни проведения фестиваля от г. Кронштадт будут курсировать бесплатные автобусы. Остановка находится при выезде из Кронштадта (Кронштадтское ш., 38). Интервал движения автобусов: каждые 15 минут.

Свободный вход для детей до 12 лет! А также для льготных категорий. Для остальных посетителей проход на фестиваль — по входному билету на форт или змею фестиваля «Фортолёт».