В Москве мужчина пытается продать детенышей лис под видом щенят

Москвич разместил на сайте «Авито» объявление о продаже лисят под видом щенков. При этом продажа животного запрещена законом.
Объявление о продаже детенышей лис появилось в разделе «собаки» с заголовком «щенки». Вот только на самом деле продавец предлагает купить лисенка. Он выставил цену в 9 тысяч рублей. Об этом сообщает портал ALLNW.
Лисы находятся в перечне животных, запрещенных к содержанию в России. Законность запрета была подтверждена Верховным судом РФ в прошлом году.
В личных сообщениях мужчина признался, что занимается разведением лис. Он уточнил, что лисенок домашний и не кусается, поэтому ему якобы безопасно даже жить в доме с детьми. Однако стоит помнить, что лисы могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Мурино бьют тревогу из-за неизвестных, уничтожающих молодые деревья.