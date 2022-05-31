В Москве мужчина пытается продать детенышей лис под видом щенят

Объявление о продаже детенышей лис появилось в разделе "собаки" с заголовком "щенки". Фото: скриншот "Авито"

Объявление о продаже детенышей лис появилось в разделе "собаки" с заголовком "щенки". Фото: скриншот "Авито"

Москвич разместил на сайте «Авито» объявление о продаже лисят под видом щенков. При этом продажа животного запрещена законом.

Объявление о продаже детенышей лис появилось в разделе «собаки» с заголовком «щенки». Вот только на самом деле продавец предлагает купить лисенка. Он выставил цену в 9 тысяч рублей. Об этом сообщает портал ALLNW.

Лисы находятся в перечне животных, запрещенных к содержанию в России. Законность запрета была подтверждена Верховным судом РФ в прошлом году.

В личных сообщениях мужчина признался, что занимается разведением лис. Он уточнил, что лисенок домашний и не кусается, поэтому ему якобы безопасно даже жить в доме с детьми. Однако стоит помнить, что лисы могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства.

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