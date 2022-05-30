Жители Мурино бьют тревогу из-за неизвестных, уничтожающих молодые деревья

В городе Мурино неизвестные ободрали кору с молодых деревьев, из-за чего они могут погибнуть.

На ситуацию жалуются местные жители. Они сообщили, что от рук злоумышленников пострадали деревья во дворе дома №1 на Воронцовском бульваре. Повреждения у растений серьезные — кора ободрана не только со стволов, но и с веток. Скорее всего, деревья после такого варварства не выживут, пишет Peterburg2.

«В нашем доме кто-то в разной степени снял кору у молодых деревьев. Есть ли способ хоть как-то помочь или даже спасти такие деревья? Повреждения все большие», — рассказали жители города.

Стоит отметить, что в Мурино в основном растут молодые деревья. Если такой вандализм приобретет массовый характер, то количество зеленых зон в городе может сильно сократиться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино вызвали взрывотехников из-за девушки с гранатометом.