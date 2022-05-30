В Мурино вызвали взрывотехников из-за девушки с гранатометом

Подозрительный предмет оказался контейнером от гранатомета. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Подозрительный предмет оказался контейнером от гранатомета. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Мурино девушка напугала местных жителей, прогуливаясь по улицам с гранатометом.

Как сообщили в региональном главке Росгвардии, девушку с подозрительным предметом заметили рядом с продуктовым магазином на проспекте Авиаторов. Очевидцы обратились к правоохранителям и сообщили, что этот предмет очень похож на гранатомет.

Прибывшие взрывотехники успокоили окружающих: это оказался пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса 9М111 «Фагот». Никакой опасности он не представляет.

По данным РЕН ТВ, девушка в отделе сообщила стражам порядка, что нашла тубус в поле, когда хоронила там кота.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в коммуналке на Седова хозяин комнаты скончался от удара ножом знакомой.