В Мурино вызвали взрывотехников из-за девушки с гранатометом

В Мурино девушка напугала местных жителей, прогуливаясь по улицам с гранатометом.
Как сообщили в региональном главке Росгвардии, девушку с подозрительным предметом заметили рядом с продуктовым магазином на проспекте Авиаторов. Очевидцы обратились к правоохранителям и сообщили, что этот предмет очень похож на гранатомет.
Прибывшие взрывотехники успокоили окружающих: это оказался пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса 9М111 «Фагот». Никакой опасности он не представляет.
По данным РЕН ТВ, девушка в отделе сообщила стражам порядка, что нашла тубус в поле, когда хоронила там кота.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в коммуналке на Седова хозяин комнаты скончался от удара ножом знакомой.