В коммуналке на Седова хозяин комнаты скончался от удара ножом знакомой

В коммуналке на Седова хозяин комнаты скончался от удара ножом знакомой
В коммуналке на Седова хозяин комнаты скончался от удара ножом знакомой. Фото: pixabay

Конфликт между девушкой и мужчиной закончился смертью для последнего.

Все произошло вечером 29 мая около 22:00 на улице Седова, 148 в коммунальной квартире. Как стало известно Gazeta.SPB, девушка 1995 года рождения находилась в гостях у 35-летнего мужчины. В результате между ними что-то произошли, и девушка ударила потерпевшего ножом.

Во время произошедшего мужчина и женщина распивали спиртные напитки. После удара ножом в область грудной клетки пострадавшего попытались спасти, но во время реанимационных действий он скончался на месте происшествия.

Женщину доставили в отделения полиции и поместили в СПСЗЛ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 29 на 30 мая в Адмиралтейском районе Петербурга гражданин 26 лет получил ножевые от неизвестного ему ранее лица, после чего скончался.

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