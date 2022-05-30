На Нарвском проспекте судосборщик насмерть заколол ножом мужчину

В ночь с 29 на 30 мая в Адмиралтейском районе гражданин 26 лет получил ножевые от неизвестного ему ранее лица, после чего скончался.

Вчера около 02:39 в правоохранительные органы поступило сообщение, что на Нарвском проспекте у дома 10 обнаружен труп 26-летнего гражданина Узбекистана. Как стало известно Gazeta.SPB, на погибшем виднелись ранения груди и плеча.

По факту произошедшего сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Позже, после проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать 41-летнего мужчину, который полностью изобличен в произошедшем. По версии следствия, находясь у дома 8 по Нарвскому проспекту, в результате внезапного конфликта мужчина, который является судосборщиком «Адмиралтейских верфей» нанес ножевые ранения в область груди и верхних конечностей ранее незнакомому ему мужчине, после чего с места происшествия скрылся.

В настоящий момент мужчина задержан и помещен в ИВС. Ранее задержанный уже был привлечен к ответственности по статьям кража и хранения наркотических средств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге молодой человек 23 лет попал в больницу с многочисленными повреждениями из-за неудачной встречи с неизвестными.