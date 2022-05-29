В Московском районе пятеро мужчин напали на одного и жестоко избили

В Московском районе пятеро мужчин напали на одного и жестоко избили
В Московском районе пятеро мужчин напали на одного и жестоко избили. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге молодой человек 23 лет попал в больницу с многочисленными повреждениями из-за неудачной встречи с неизвестными.

Инцидент произошел в Московском районе 28 мая около 20:44, недалеко от парка Победы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером на пересечении Благодатной и Кубинской улиц произошло групповая драка, после которой 23-летнйи гражданин оказался в больнице. Пятеро злоумышленников 30 лет задержали спустя час у дома 45 по улице Благодатная . Выяснилось, что один из задержанных уж был судим.

В отношении дебоширов оставлены административные протоколы, а молодого человека в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают детали происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти бывший муж девушки предположительно на фоне ревности нанес несколько ножевых семнадцатилетнему подростку.

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