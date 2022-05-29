В Красном Бору ревнивого мигранта подозревают в нанесении ножевых подростку

В Тосненском районе Ленинградской области бывший муж девушки предположительно на фоне ревности нанес несколько ножевых семнадцатилетнему подростку.

Подозреваемого злоумышленника задержали 28 мая, а о произошедшем информация в полицию поступила еще 26 числа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром, около 07:50 в правоохранительные органы обратилась девятнадцатилетняя девушка, которая рассказала, что у нее дома на Комсомольской улице возник конфликт между ее бывшим мужем, двадцатитрехлетнем мигрантом и семнадцатилетнем юношей, местным жителем.

Было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Около 9 утра 28 мая у дома 13 по проспекту Косыгина по подозрению в совершении преступления удалось задержать ранее судимого гражданина. По словам девушки, подозреваемый приревновал молодого человека к бывшей супруге и несколько раз ударили его ножом в живот, после чего убежал. В результате потерпевший молодой человек в тяжелом состоянии оказался в реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приозерском районе Ленобласти спасатели обнаружили тело неизвестного гражданина.