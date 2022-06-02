На дорогах Петербурга в мае словили более 700 тысяч автогонщиков

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали 707 тысяч нарушений скоростного режима на петербургских дорогах.

Всего за май в городе выявили почти 886 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство (80%) допустили любители погонять. Следующим по популярности нарушением стал проезд на красный свет — 106 тысяч случаев, или 12%. Также, часто водителей ловили за движением или остановкой на полосе, предназначенной для общественного транспорта — 73 тысячи нарушений, или 8%. Такие данные предоставил Городской мониторинговый центр.

На дорогах в городе установлено более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД. А за движением по запрещенным для автомобилистов полосам следят комплексы, установленные в городском пассажирском транспорте.

До конца года в Петербурге установят еще 300 стационарных комплексов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умные камеры на КАД начали ловить нарушителей скоростного режима.