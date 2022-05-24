Умные камеры на КАД начали ловить нарушителей скоростного режима

На петербургской КАД внедрили технологию контроля изменяемого скоростного режима. Умные камеры будут ловить водителей, превышающих максимальную скорость.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», новая технология позволила комплексам фотовидеофиксации контролировать нарушения скорости, установленные на знаках переменной информации на различных участках КАД.

Например, если на участке кольцевой выставлен скоростной режим 90 км/ч, то камеры будут выявлять водителей, разогнавшихся до 111 км/ч и больше. А при режиме в 110 км/ч нарушение будет фиксироваться при достижении скорости и 131 км/ч.

Ожидается, что умные камеры помогут повысить дисциплину водителей, а также снизить аварийность и смертность в результате ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что максимальную скорость на трассе М-11 «Нева» увеличат до 130 км/ч.