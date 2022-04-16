Максимальную скорость на трассе М-11 «Нева» увеличат до 130 км/ч

Максимальную скорость на "Неве" повысили до 130 км/ч. Фото: ГК "Автодор"

Максимальную скорость на "Неве" повысили до 130 км/ч. Фото: ГК "Автодор"

Автомобилистам разрешили передвигаться по федеральной трассе М-11 «Нева» со скоростью до 130 км/ч.

Максимальная разрешенная скорость будет увеличена для автомобилей массой не более 3,5 тонны с 18 апреля. Это касается участка трассы от 59 километра в Московской области до Петербурга. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

С ноября максимальную скорость на «Неве» снизили до 110 км/ч, поскольку в зимний период был повышен риск возникновения ДТП.

Как отметили в «Автодоре», на указанном участке трассы нет переходов и пересечений с другими трассами, поэтому повышение скорости не создает дополнительные угрозы для участников движения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дамбе в Петербурге водитель превысил скорость до 236 км/ч.