Максимальную скорость на трассе М-11 «Нева» увеличат до 130 км/ч

Максимальную скорость на трассе М-11 &#171;Нева&#187; увеличат до 130 км/ч
Максимальную скорость на "Неве" повысили до 130 км/ч. Фото: ГК "Автодор"

Автомобилистам разрешили передвигаться по федеральной трассе М-11 «Нева» со скоростью до 130 км/ч.

Максимальная разрешенная скорость будет увеличена для автомобилей массой не более 3,5 тонны с 18 апреля. Это касается участка трассы от 59 километра в Московской области до Петербурга. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

С ноября максимальную скорость на «Неве» снизили до 110 км/ч, поскольку в зимний период был повышен риск возникновения ДТП.

Как отметили в «Автодоре», на указанном участке трассы нет переходов и пересечений с другими трассами, поэтому повышение скорости не создает дополнительные угрозы для участников движения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дамбе в Петербурге водитель превысил скорость до 236 км/ч.

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