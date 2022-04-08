На дамбе в Петербурге водитель превысил скорость до 236 км/ч

На КАД в районе дамбы зафиксировали более 13 тысяч нарушений скоростного режима. Фото: Дирекция КЗС

На КАД в районе дамбы зафиксировали более 13 тысяч нарушений скоростного режима. Фото: Дирекция КЗС

Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга подвела итоги двух месяцев работы фоторадарных комплексов контроля скорости.

Как сообщила дирекция КЗС, за два месяца на КАД в районе дамбы зафиксировали более 13 тысяч нарушений скоростного режима.

Максимальную скорость движения на дамбе выдал водитель, разогнавшийся до 236 км/ч. При этом разрешенная скорость всего 110 км/ч.

В дирекции отметили, что превышение скорости является одной из самых частых причин автомобильных аварий на КЗС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дорогах Петербурга за март зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД. Абсолютное большинство нарушений ПДД (89%) было связано с превышением скорости. На движение или остановку на полосе для маршрутных транспортных средств пришлось 7% от всех нарушений. Оставшиеся 4% нарушений — проезд на запрещающий сигнал светофора.