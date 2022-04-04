На дорогах Петербурга за март зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД

На дорогах Петербурга за март зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД
Абсолютное большинство нарушений ПДД (89%) было связано с превышением скорости. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга за минувший месяц зафиксировали около 720 тысяч нарушений ПДД.

Как сообщили в комитете по информатизации и связи, абсолютное большинство нарушений ПДД (89%) было связано с превышением скорости. На движение или остановку на полосе для маршрутных транспортных средств пришлось 7% от всех нарушений. Оставшиеся 4% нарушений — проезд на запрещающий сигнал светофора.

На сегодняшний день на городских дорогах работает более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный опубликовал адреса работы передвижных радаров на неделю.

комплексы фотовидеофиксации нарушения ПДД новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На дорогах Петербурга за март зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД
На КАД между Пискаревским проспектом и проспектом Культуры ограничат движение
Циклон «Мирелла» принесет в Петербург снег с дождем
Серийный насильник из Кудрово предстанет перед судом
Пенсия по инвалидности в РФ будет назначаться автоматически
Разработчик игры World of Tanks уходит из России
Испытания теплосетей начались в шести районах Петербурга
Что такое КАСКО и для чего оно необходимо автовладельцу?