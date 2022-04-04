На дорогах Петербурга за март зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД

Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга за минувший месяц зафиксировали около 720 тысяч нарушений ПДД.

Как сообщили в комитете по информатизации и связи, абсолютное большинство нарушений ПДД (89%) было связано с превышением скорости. На движение или остановку на полосе для маршрутных транспортных средств пришлось 7% от всех нарушений. Оставшиеся 4% нарушений — проезд на запрещающий сигнал светофора.

На сегодняшний день на городских дорогах работает более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный опубликовал адреса работы передвижных радаров на неделю.