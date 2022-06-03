На таможне в Пулково мужчина прибыл из Стамбула с 2 млн долларов в сумке

На таможне в Пулково мужчина прибыл из Стамбула с 2 млн долларов в сумке
На таможне в Пулково мужчина прибыл из Стамбула с 2 млн долларов в сумке. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В петербургском аэропорту Пулково остановили пассажира, который следовал из Стамбула с 2 миллионами долларов наличными.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления рассказали, что мужчина выбрал «красный коридор» при прохождении таможенного контроля, а также заполнил пассажирскую таможенную декларацию, где указал, какую сумму он перевозит.

Как утверждает сам гражданин России, деньги он получил от продажи недвижимости. При этом предоставить документов, подтверждающих происхождение денег, мужчина не смог. Это является необходимость при декларировании более 100 000 долларов США.

Спустя несколько часов гражданину пришлось отправить деньги обратно за пределы Евразийского экономического союза, не покидая аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал курс рубля после снятия Банком РФ валютных ограничений.

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