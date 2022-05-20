Аналитик Сыроваткин: курс доллара может достичь 80 рублей после снятия валютных ограничений

Аналитик Сыроваткин: курс доллара может достичь 80 рублей после снятия валютных ограничений
Смягчение мер Центробанком может оказать давление на рубль. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал курс рубля после снятия Банком РФ валютных ограничений.

Эксперт заявил в беседе с «Праймом», что после отмены Центробанком ограничений на продажу россиянам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс российской валюты может незначительно измениться. Но в случае снижения нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами на 20-30% изменения будут серьезными. Тогда доллар снова может вырасти в цене до 80 рублей.

По словам Сыромяткина, ЦБ уже смягчил контроль за движением капитала и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер может оказать давление на рубль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мир может столкнуться с глобальным голодом к концу 2022 года.

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