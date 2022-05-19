Орешкин: мир может столкнуться с глобальным голодом к концу 2022 года

Помощник российского президента Максим Орешкин предупредил об угрозе глобального голода к концу 2022 года.

Орешкин заявил сегодня на просветительском марафоне «Новые горизонты», что весь мир может столкнуться с сильным голодом ближе к осени. По его словам, важно не допустить, чтобы эта проблема не затронула Россию. Для этого он считает необходимым полностью обеспечить страну продовольствием.

Помощник главы государства заявил, что глобальный голод может наступить в связи с подорожанием пшеницы на мировом рынке. Он отметил, что до 2020 года стоимость пшеницы была устойчивой, но после июля того же года цены начали резко увеличиваться.

Орешкин добавил, что Россия сама себя обеспечивает зерном и большим количеством продуктов питания, но есть угроза дефицита удобрений на внутреннем рынке. Для этого, по его словам, в конце 2021 года были введены ограничения на экспорт удобрений за рубеж.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рост цен на продукты в России не связан с тратами на грузоперевозки, считает эксперт.