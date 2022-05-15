Эксперт Востриков: рост цен на продукты в России не связан с тратами на грузоперевозки

Эксперт Востриков: рост цен на продукты в России не связан с тратами на грузоперевозки
Подорожание продуктов не связано с транспортировкой. Фото: pixabay

Член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков опроверг подорожание продуктов в российских магазинах из-за расходов на грузоперевозки.

По словам эксперта, ставка на железнодорожные перевозки продовольствия не изменилась за последние месяцы, подорожание продуктов не связано с транспортировкой, пишет РИА Новости.

Востриков отметил, что цены растут из-за других факторов. Он объяснил, что транспортная составляющая составляет около 10% от итоговой стоимости товара.

Эксперт добавил, что внутренние маршруты на железной дороге остались прежними, но из-за снижения объема импорта через порты Петербурга и Новороссийска сокращаются перевозки скоропортящихся продуктов железнодорожным и автотранспортом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик Вавилов заявил, что замедление инфляции указывает на скорое снижение цен.

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