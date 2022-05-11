Аналитик Вавилов: замедление инфляции указывает на скорое снижение цен

Снижение темпов инфляции свидетельствует о прекращении роста цен на товары и услуги. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Снижение темпов инфляции свидетельствует о прекращении роста цен на товары и услуги. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал о нескольких признаках, предвещающих снижение цен в ближайшее время.

Как передает агентство «Прайм», на скорое снижение цен указывают замедление инфляции, улучшение ситуации с логистикой, а также послабления в части санкций, налогов и проверок бизнеса.

Снижение темпов инфляции свидетельствует о прекращении роста цен на товары и услуги, а в некоторых категориях наблюдается и снижение цен. По словам аналитика, благодаря восстановлению логистических цепочек сокращаются траты на перевозку товаров, а послабления позволили снизить траты бизнеса.

Вавилов добавил, что возможная отмена части антироссийских санкций вернет на рынок конкуренцию, что вынудит поставщиков менять цены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из шестого пакета санкций ЕС исключили запрет на перевозку российской нефти.