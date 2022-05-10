Из шестого пакета санкций ЕС исключили запрет на перевозку российской нефти

В шестой пакет санкций Евросоюза против России больше не входит запрет на транспортировку российской нефти.

Как выяснилось, принятие решения о включении этого положения в санкционный пакет требует дальнейшей координации на международном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Так, например, необходимо согласование в рамках Группы семи. При этом Греция, Кипр и Мальта в числе прочих еще с 4 мая выступают против этой меры, потому что опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Несмотря на то, что транспортировка российской нефти исключена из шестого пакета санкций ЕС, дипломаты отмечают, что запрет европейским компаниям на страхование перевозящих российскую нефть танкеров по-прежнему входит в число запланированных санкций против России, что может сделать сложнее поставки нефти из РФ в другие страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что немецкая газовая компания Verbundnetz Gas принимает российскую схему оплаты газа.