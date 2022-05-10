Немецкая компания VNG согласилась оплачивать российский газ в рублях

Немецкая газовая компания Verbundnetz Gas решила принять российскую схему оплаты газа.

Теперь VNG будет переводить платежи в евро в «Газпромбанк», откуда в дальнейшем сможет пройти оплата российского газа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что немецкая компания не ожидает проблем при конвертации валюты в рубли. Подчеркивается, что счет был открыт без каких-либо проблем, затруднений не возникло.

В заявлении компании говорится, что будет произведена оплата суммы счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в «Газпромбанке» в соответствии с запланированной процедурой.

«чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — уточнили в компании.

В заявлении также говорится, что VNG предпринимает меры для соблюдения санкционного законодательства, обеспечив при этом поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что все объемы российского газа, которые поступают в Европу, можно перенаправить в Азиатско-Тихоокеанский регион, считает консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.