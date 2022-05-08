Эксперт Тимонин считает, что РФ сможет перенаправить весь газ из Европы в Азию

Эксперт Тимонин считает, что РФ сможет перенаправить весь газ из Европы в Азию
Российский газ потенциально может быть перенаправлен в Азию. Фото: Pixabay

Все объемы российского газа, поступающего в Европу, можно перенаправить в Азиатско-Тихоокеанский регион, считает консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

По словам эксперта, российский газ потенциально может быть перенаправлен в Азию при условии, что для этого будут построены новые газопроводы и заводы сжиженного природного газа, на что также требуется время. Об этом пишет РИА Новости.

Тимонин объяснил, что увеличение поставок российского газа в Азию обусловлено не только отказом европейских потребителей от сырья из РФ, но и рыночными факторами. Он считает, что в ближайшие три года более половины роста мирового спроса на газ придется именно на страны Азии, в частности Китай и Индию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в апреле от продажи нефти и газа в российский бюджет поступило на 133 млрд меньше дохода.

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