В апреле от продажи нефти и газа в российский бюджет поступило на 133 млрд меньше дохода

В апреле от продажи нефти и газа в российский бюджет поступило на 133 млрд меньше дохода. Фото: Pixabay

В апреле от продажи нефти и газа в российский бюджет поступило на 133 млрд меньше дохода. Фото: Pixabay

В пятницу, 6 мая Минфин РФ сообщил, что за апрель в общей сложности от продажи нефти и газа в бюджет России поступило на 133,1 млрд рублей меньше дохода.

Учитывая нехватку дохода общий доход от экспорта энергоресурсов составил280,9 млрд руб. При в мае по прогнозам, благодаря росту цен на нефть и газ, доход от продажи энергоресурсов может достигнуть 414 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минфин РФ.

Отмечается, что покупка иностранной валюты и золота за счет вышеупомянутых средств производиться не будет в связи с временной остановкой на 2022 год ряда бюджетных правил по использованию доходов с продажи нефти и газа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что нефтетрейдер Vitol Group к концу 2022 года собирается перестать торговать нефтью и нефтепродуктами из России. Отмечается, что объемы российской нефти, обрабатываемой крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером, существенно сократятся во втором квартале.