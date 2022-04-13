Vitol Group к концу года прекратит торговлю нефтью из России

Vitol Group к концу года прекратит торговлю нефтью из России
Торговля российской сырой нефтью и нефтепродуктами прекратится до конца года. Фото: pixabay.com

Нефтетрейдер Vitol Group к концу года собирается перестать торговать нефтью и нефтепродуктами из России. Об этом пишет агентство «Блумберг», ссылаясь на представителя компании.

По данным агентства, объемы российской нефти, обрабатываемой крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером, существенно сократятся во втором квартале по мере того, как будут сокращаться текущие контрактные обязательства.

Если других указаний не будет, торговля российской сырой нефтью и нефтепродуктами прекратится до конца года.

Швейцарско-нидерландская компания Vitol, основанная в 1966 году, — одна из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. Она также торгует природным газом, занимается электроэнергетикой, транспортировкой и хранением углеводородов.

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