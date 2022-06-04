В Петербурге транспорт, лекарство и еду планируют закупать по офсетным контрактам

В Петербурге транспорт, лекарство и еду планируют закупать по офсетным контрактам. Фото: Pexels

В Петербурге транспорт, лекарство и еду планируют закупать по офсетным контрактам. Фото: Pexels

В конце лета — начале осени петербургские власти планируют провести конкурс на заключение первого офсетного контракта, который будет связан с закупкой лекарств.

Предполагается, что офсетный контракт даст возможность инвестору запустить в Петербурге новое производство, а в замен ему будет гарантирована закупка продукцией в течение нескольких лет после. Об этом пишут «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на главу комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика.

Первый такой контракт будет заключен на поставку лекарств. Он будет действовать 10 лет, при этом инвестор должен будет построить или модернизировать производство в течение трех лет.

Участие в конкурсе могут принять только российские юридические лица. В перспективе планируется приобретать с помощью подобных контрактов и продукты питания, лифты, транспорт.

Отмечается, что мониторинг потребностей города, которые могли быть закрыты офсетными контрактами, Смольный проводит еще с 2019 года. До настоящего момента таких конкурсов объявлено не было.

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