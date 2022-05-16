В России запустили отечественный магазин мобильных приложений NashStore

NashStore уже доступен для скачивания пользователей. Фото: pixabay

NashStore уже доступен для скачивания пользователей. Фото: pixabay

АНО «Цифровые платформы» запустила российский магазин приложений NashStore для гаджетов с операционной системой Android.

Как сообщает разработчик маркетплейса, NashStore уже доступен для скачивания пользователей. В магазине представлено более тысячи мобильных приложений, в том числе «Совкомбанк», «Альфа-банк», «Сбер-Маркет», «Банки.ру», Rutube, Gloria Jeans и многие другие.

Все желающие могут скачать отечественный аналог Google Play на официальном сайте маркетплейса nashstore.ru.

Кроме того, 16 мая «Цифровые платформы» запустят регистрацию зарубежных разработчиков из Азии, Европы и США. Отмечается, что многие IT-девелоперы не хотят терять пользователей из России, несмотря на санкции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство РФ поручило Минцифры РФ до 1 июня создать отечественный магазин приложений для мобильных устройств.