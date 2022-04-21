В России к июню создадут российский магазин приложений

Маркетплейс с отечественными приложениями создадут на платформе Android. Фото: Pixabay

Маркетплейс с отечественными приложениями создадут на платформе Android. Фото: Pixabay

Правительство РФ поручило Минцифры РФ до 1 июня создать отечественный магазин приложений для мобильных устройств. Как заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, иностранные платформы App Store и Google Play могут ограничить россиянам возможность скачивать приложения. Он призвал российских разработчиков создать свою экосистему.

Маркетплейс с отечественными приложениями создадут на платформе Android — в силу ее большей открытости. На ее создание претендуют «Сбер», «Яндекс» и VK.

Кроме того, «Яндекс» рассматривает возможность перезапуска закрывшегося два года назад магазина приложений «Яндекс.Store».

А в VK сообщили, что планируют в ммае запустить создаваемый магазин приложений для разработчиков.

Магазин приложений NashStore анонсировала АНО «Цифровые платформы».

Кроме того, Минцифры рассматривает вариант запуска магазина мобильных приложений на базе платформы для программных продуктов с открытым кодом (Open Source).