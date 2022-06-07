Студенты Петербурга теряют интерес к недружественным странам на фоне санкций

После введения санкций Западом петербургские студенты больше не испытывают сильного интереса к изучению культуры и языков недружественных стран.

Neva.Today провела исследования и выяснила, как изменилась тенденция поступления, бюджетных мест и оплаты образования в вузах Петербурга на международное направление с 2021 по 2022 год.

Исследование проводилось на базе направлений Санкт-Петербургского государственного университета: «Международные отношения», «Английский язык» и «Востоковедение и африканистика».

На программах бакалавриата «Международные отношения» и «Английский язык» как и в 2021 году, сохранилось 70 и 5 бюджетных мест соответственно, а вот на направлении «Востоковедение и африканистика» (которая включает в себя три программы: китаистика, японистика, арабистика) количество бюджетных мест увеличилось. В этом году за счет государства могут учиться 65 человек, а раньше на каждой программе было по 3-4 бюджетника (всего получилось около 58 бюджетных мест).

При этом цены и на восточном, и на западном направлениях сильно выросли. На «Международных отношениях» цены повысились на 27 700 за год, — теперь необходимо заплатить 354 100 рублей. На «Английском языке» за обучение тоже придется отдать больше — за год 341 200 рублей (год назад – 320 500 рублей).

Восточные направления и африканистика обрадовали бюджетными местами, но не обрадовали ценами остальных, например студентам, изучающим историю Китая, нужно будет отдать 382 500 рублей против 367 800 рублей в 2021 году.

В группе социальной сети «ВКонтакте» «Подслушано СПбГУ» в текущем году значительно сократилось количество вопросов о поступлении на международное направление. Раньше, до начала специальной операции на Украине, ситуация наблюдалась совсем другая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России появилась специальная платформа, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у уже заразившихся жителей страны. Идея создания подобной платформы родилась в рамках проектно-образовательного интенсива.